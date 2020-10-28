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    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين أبدا

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:١٦]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    إن المعلومات التي نشرتها أرمينيا بشأن قصف الجيش الأذربيجاني لمدينتي شوشا وخانكندي في قاراباغ الجبلية كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

    نعيد التأكيد على أن الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المدنيين.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الدفاع الأذربيجاني تحترم مطالب الهدنة الإنسانية تماما.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين أبدا
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