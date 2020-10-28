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    19 قتيلا نتيجة القصف الصاروخي الارميني على بردعه

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 28 أكتوبر، أذرتاج

    اعلنت النيابة العامة الاذربيجانية لوكالة اذرتاج ان المنطقة المكتظة بالسكان المسالمين والمنشآت التجارية في مدينة بردعه تعرضت في الساعة الواحدة ظهرا اليوم في 28 أكتوبر للقصف بالقنابل العنقودية من قبل القوات المسلحة لارمينيا، مما أدى الى مقتل 19 مدنيا وجرح حوالي 60 مدنيا آخر. ألحقت اضرار كبيرة بمنشآت البنى التحتية المدنية ووسائل النقل في المدينة.

    يجري افراد النيابة حاليا اعمال التحقيق والتحريات لتدقيق قائمة المتضررين نتيجة هذه المأساة.

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