الجيش الارميني يجدد قصفه بالصواريخ على محافظتي جورانبوي وتارتار
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تواصل القوات المسلحة لارمينيا التي انتهكت الهدنة الانسانية لهذه المرة ايضا قصف السكان المسالمين والمنشآت المدنية بالصواريخ في المحافظات الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان ارمينيا تجدد قصفها بالصواريخ منذ الساعة 14:40 اليوم على محافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين الواقعتين على مسافة بعيدة عن ساحة القتال.
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