وزارة الدفاع: أرمينيا تجدد قصفها بالصواريخ محافظة تارتار
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
جددت القوات المسلحة لارمينيا قصفها محافظة تارتار بالصواريخ خلال هذا اليوم في الساعة 15:30.
يجب الاشارة الى ان ارمينيا تنتهك الهدنة الانسانية للمرة الثالثة.
تواصل القوات المسلحة لارمينيا التي انتهكت الهدنة الانسانية التي تم التوصل اليها في موسكو في 10 اكتوبر وبوساطة فرنسا في 18 اكتوبر، في واشنطن في 24 اكتوبر قصف السكان المسالمين والمنشآت المدنية بالصواريخ والمدافع.
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