الرئيس إلهام علييف: تحرير 13 قرية في محافظات زنكيلان وفضولي وجبرائيل وقوبادلي من وطأة الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تغريدة له في حسابه الرسمي على تويتر ان الجيش الاذربيجاني الباسل حرر اليوم قرى بيرينجي آغالي وإيكينجي آغالي وأوجونجو آغالي وزرنالي لمحافظة زنكيلان وقرية مانديلي لمحافظة فضولي وقرى قازانزمي وخاناغابولاق وجولو وقوشجولار وقاراغاج بمحافظة جبرائيل وقرى قياسلي وأبيلجه وقيليجان بمحافظة قوبادلي.
عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ أذربيجانية!
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