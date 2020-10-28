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    سياسة


    تطلق ارمينيا النار على محافظة تارتار بصواريخ "غراد" ومدافع

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    يواصل الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي قصفه المكثف على المناطق السكنية والمسالمين العزل الأبرياء في المحافظات الأذربيجانية.

    أطلقت قوات الاحتلال الأرمينية النار من منظومة راجمات الصواريخ بي أم – 21 من طراز "غراد" والمدافع على أراضي محافظة تارتار الواقعة بالقرب من منطقة المعارك في قاراباغ الجبلية.

    AZERTAG.AZ :تطلق ارمينيا النار على محافظة تارتار بصواريخ "غراد" ومدافع
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