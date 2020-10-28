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    أذربيجان: تسجيل 988 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا

    ٢٨.١٠.٢٠٢٠ [١٨:١٦]

    باكو، 28 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    أصيب 988 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 340 شخص من هذا المرض وتوفي 11 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 52 ألفا و137 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 42 ألفا و33 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 699 مريض ويستمر علاج 9405 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و319 ألف و474 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 988 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة شفاء ووفاة 11 شخصا
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