المبعوث الخاص لرئيس ايران: اطلاق النار على المسالمين جريمة حربية

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

قال عباس عراقجي إن استهداف مدينة بردعه الاذربيجانية بالقصف الصاروخي من قبل أرمينيا وسقوط المسالمين ضحايا نتيجة لذلك جريمة حربية بجانب كونه مضادا للقوانين الدولية.

أفادت أذرتاج عن عراقجي المبعوث الخاص لرئيس إيران نائب وزير الخارجية في مؤتمر صحفي في باكو قوله إن طهران الرسمية تدين هذا الحدث بشدة وتطالب بإنهاء مثل هذه الحالات.

وقدم عراقجي التعازي الى أذربيجان دولة وشعبا.

واضاف أن إيران تقدمت بمقترحات بشأن حل صراع قراباغ بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا الى أن حماية سلامة اراضي الدول مبدأ أساسي لسياسة ايران الخارجية. كانت ايران دائما تخالف بقاء اراضي أذربيجان تحت الاحتلال.

وابلغ أن تحرير محافظات أذربيجان المتاخمة مع ايران من الاحتلال خبر مسرّ. ايران تنشئ مع أذربيجان مشتركا في هذه المنطقة سدي خدافرين وقيز قلعه سي على نهر اراز فسيستخدم البلدان استخداما مثمرا من سدي المياه والمحطة الكهرومائية المبنية عليهما.

وابلغ عراقجي انه يسافر الى موسكو ويريفان وانقرة ايضا.