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    حكمت حاجييف: الجيش الأذربيجاني يرد على العدو ويطرده طرد الكلاب

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٥‎]

    بردعه، 29 اكتوبر، أذرتاج

    تحفظ اذربيجان الحق في الرد على الاستفزازات العسكرية الارمينية، لكننا لا نقاتل السكان المدنيين.

    افاد موفد وكالة اذرتاج من مكان الحادث في بردعه ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الاذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية للادارة الرئاسية الاذربيجانية حكمت حاجييف في حديثه مع الصحفيين.

    اكد حاجييف ان الجيش الاذربيجاني يقاتل الاهداف العسكرية فقط قائلا: "هذا هو الفرق بين ارمينيا واذربيجان. سيتم تحرير اراضينا من وطأة الاحتلال. يهرب العدو من ساحة القتال. يرد الجيش الاذربيجاني على العدو ونطرده طرد الكلاب. انتقم من معظم مرتكبي مجزرة خوجالي في ساحة القتال.

    يجب الذكر ان رؤساء السلك الدبلوماسي في اذربيجان والسفراء وممثلي المنظمات الدولية في البلد زاروا بردعه في 29 اكتوبر. والهدف من الزيارة هو التعرف ميدانيا على عواقب الجريمة التي ارتكبتها القوات المسلحة لارمينيا بالصواريخ في مدينة بردعه البالغ عدد سكانها الاجمالي 100 الف نسمة والواقعة على مسافة بعيدة عن خط الجبهة في 27 و 28 اكتوبر.

     

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