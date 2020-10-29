أذربيجان: تسجيل 1015 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و483 حالة شفاء ووفاة 9 أشخاص

باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أصيب 1015 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 483 شخص من هذا المرض وتوفي 9 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 53 ألفا و152 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 42 ألفا و516 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 708 مريض ويستمر علاج 10636 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و331 ألف و287 فحص طبي.