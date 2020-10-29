تأجيل موعد زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى جنيف

باكو، 29 اكتوبر، أذرتاج

تم تأجيل موعد زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى مدينة جنيف الى يوم غد.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية انه يتوقع التصديق على موعد جديد للقاء من قبل الرؤساء المشاركين.

يجب الذكر انه كان يتوقع لقاء بين الوزير جيهون بايراموف والرؤساء المشاركين في مجموعة منسك في 29 اكتوبر.