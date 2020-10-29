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    سياسة


    تأجيل موعد زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى جنيف

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]

    باكو، 29 اكتوبر، أذرتاج

    تم تأجيل موعد زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف الى مدينة جنيف الى يوم غد.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية انه يتوقع التصديق على موعد جديد للقاء من قبل الرؤساء المشاركين.

    يجب الذكر انه كان يتوقع لقاء بين الوزير جيهون بايراموف والرؤساء المشاركين في مجموعة منسك في 29 اكتوبر.

    AZERTAG.AZ :تأجيل موعد زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني الى جنيف
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