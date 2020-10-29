مساعد الرئيس: قتل متطوع لجنة الصليب الاحمر الدولي في الهجوم الصاروخي الارميني على بردعه
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج
لقي متطوع عامل في لجنة الصليب الاحمر الدولي مصرعه نتيجة الهجوم الارميني بالقنابل العنقودية على مدينة بردعه الاذربيجانية البعيدة عن مسرح المعارك. قُتل المتطوع اثناء عمله الانساني في مدينة بردعه، حسبما أفادت كتبه مساعد الرئيس الاذربيجاني رئيس قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في حسابه على تويتر.
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