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    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 39.26 دولار بعد انخفاضه 2.26 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

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