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    399 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٧]

    طهران، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 8 آلاف و293 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 596 الف و941 شخص.

    تم تسجيل 399 وفاة ناجمة عن فيروس كورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 34 ألفا و113 شخص.

    تعافى 472 الف و598 مصاب تماما وترخصوا.

    وقد تم إدراج 14 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :399 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم
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