أذربيجان تفتح سفارة لها في كوبا
AzerTAg.az
٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]
باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تفتح جمهورية أذربيجان سفارة لها في مدينة هافانا لجمهورية كوبا.
افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقع على مرسوم بهذا الصدد.
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