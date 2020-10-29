باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تفتح جمهورية أذربيجان سفارة لها في مدينة هافانا لجمهورية كوبا. افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقع على مرسوم بهذا الصدد.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تفتح سفارة لها في كوبا

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