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    سياسة


    أذربيجان تفتح سفارة لها في كوبا

    ٢٩.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    باكو، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تفتح جمهورية أذربيجان سفارة لها في مدينة هافانا لجمهورية كوبا.

    افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وقع على مرسوم بهذا الصدد.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تفتح سفارة لها في كوبا
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