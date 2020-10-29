جورجيا تزيد وارداتها من النفط والمنتجات النفطية من أذربيجان بنسبة 30.3 في المائة

تبليسي، 29 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زادت جورجيا خلال فترة يناير – سبتمبر للعام الحالي من حجم المنتجات النفطية التي تستوردها من أذربيجان.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة إحصاءات جورجيا القومية أن البلد استورد من أذربيجان خلال الفترة المذكورة 160.1 الف طن من النفط والمنتجات النفطية بمبلغ 48.6 مليون دولار.

أضافت أنه خلال 9 أشهر أستوردت جورجيا مليار و154.3 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان. هذا الرقم أقل بنسبة 4.7 في المائة مما كان عليه في نفس الأشهر من عام 2019.