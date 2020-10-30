منظمة COJEP الدولية أعدت تقريرا عن قتل المدنيين الأذربيجانيين من قبل ارمينيا

باكو، 29 أكتوبر، أذرتاج

أعدت منظمة COJEP الناشطة في مجال العدالة والمساواة والسلام التي تتخذ من فرنسا مقراً لها تقريراً بعنوان "حول الخسائر المدنية والدمار الناجم عن هجمات أرمينيا على المناطق المكتظة بالسكان في أذربيجان بين 27 سبتمبر - 28 أكتوبر 2020".

يتضمن التقرير مقدمة تسلط الضوء على الصراع بين أرمينيا وأذربيجان. يعتبر الصراع بين أرمينيا وأذربيجان من أطول النزاعات التي طال أمدها في المنطقة، والتي استمرت لما يقرب من 3 عقود. ونتيجة لذلك، احتلت أرمينيا منطقة ناغورنو كاراباخ الأذربيجانية وسبع مقاطعات متاخمة لأذربيجان، وهي لاتشين وكالبجار وأغدام وفضولي وجبرايل وقوبادلي وزانغيلان. أثر الصراع سلبيا على حياة أكثر من مليون أذربيجاني عاشوا في منطقة ناغورنو كاراباخ وسبع مناطق اذربيجانية اخرى مجاورة لها، مما تسبب في عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. المقاطعات السبع المذكورة أعلاه ليست جزءًا من إقليم ناغورنو كاراباخ (قراباغ الجبلية). تبلغ المساحة الإجمالية لإقليم ناغورنو كاراباخ 4400 كيلومتر مربع، في حين أن المساحة الإجمالية لسبع مناطق أكبر بثلاث مرات تقريبًا (11.000 كيلومتر مربع). أكثر من 90٪ من إجمالي عدد النازحين (أي أكثر من 1 مليون) يمثلون تلك المناطق السبع. أما عدد الأذربيجانيين المشرّدين من منطقة ناغورني كاراباخ فيبلغ الآن 86 ألف شخص.

يذكر أن "قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 822 و 853 و 874 و 884 لعام 1993 تحدد أطر تسوية للنزاع الأرمني الأذربيجاني على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي".

في 27 سبتمبر، نفذت القوات المسلحة الأرمينية استفزازًا واسع النطاق على طول خط المواجهة. تقوم القوات المسلحة لأرمينيا بإطلاق النار بشكل مكثف على المستوطنات والمباني التاريخية والثقافية، فضلاً عن الأهداف ذات الأهمية الاستراتيجية في خط المواجهة والمناطق المكتظة بالسكان والواقعة بعيدًا عن منطقة النزاع باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات وأنظمة الصواريخ الخاصة والأسلحة المحظورة.

جاء في "إعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة" الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 ديسمبر 1974 أن الهجمات والتفجيرات التي تستهدف السكان المدنيين تتسبب في معاناة لا تُحصى، لا سيما على النساء والأطفال وهم الأكثر ضعفاً. تلتزم جميع الدول بالكامل بالتزاماتها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949 فضلاً عن صكوك القانون الدولي الأخرى المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة والتي تقدم ضمانات مهمة لحماية النساء والأطفال."

يتضمن التقرير وقائع وأرقام وصور فوتوغرافية تعكس تعرض مناطق المدن والمحافظات المكتظة بالسكان في اذربيجان للهجمات الصاروخية من قبل ارمينيا من 27 سبتمبر حتى 28 أكتوبر.

النص الكامل للتقرير متاح على الرابط التالي:

http://cojep.com/wp-content/uploads/2020/10/COJEP-Int.-Report-Azerbaidjan-Armenia-2020-oct..pdf.