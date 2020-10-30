أذربيجان تنتقل الى التعليم عن بعد من 2 نوفمبر بسبب الاوضاع الوبائية
AzerTAg.az
٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:٢١]
باكو، 29 اكتوبر، أذرتاج
بناء على القرار الصادر عن رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف، ستنتقل كل مؤسسات التعليم والتربية في اذربيجان الى التعليم عن بعد ابتداء من 2 نوفمبر حتى 1 ديسمبر لعام 2020، ذلك بسبب الاوضاع الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في الجمهورية.
بناء على مستوى الوضع الوبائي في البلد، قد يمكن اعادة النظر خلال هذه الفترة في هذا القرار.
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