باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا انزال الضربات الصاروخية والمدفعية على اراضي محافظات أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني يقصف حاليا محافظة قوبادلي الأذربيجانية من أراضي محافظة جوروس في أرمينيا. يرد الجيش الأذربيجاني الشجاع على العدو ردا مماثلا.

AZERTAG.AZ : جيش الاحتلال الأرميني يقصف اراضي قوبادلي

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