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    سياسة


    وزارة الدفاع: لم يقم الجانب الأذربيجاني بأي محاولة للهجوم

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٤]

     

    باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    إن المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام الأرمينية نقلا عن مسؤول بوزارة الدفاع لهذا البلد بشأن محاولة الجيش الأذربيجاني للهجوم وتعرض للخسائر واضطر الى الانسحاب كاذبة ولا أساس لها من الصحة.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان هذه المعلومات خاطئة أخرى ولم يقم الجيش الأذربيجاني بأي محاولة للهجوم.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: لم يقم الجانب الأذربيجاني بأي محاولة للهجوم
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