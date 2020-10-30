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    سياسة


    وزارة الدفاع: معلومات تدعي بإسقاط طائرة مسيرة أذربيجانية كاذبة

    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٦]

    باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    دحضت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول إسقاط مزعوم لطائرة بدون طيار تابعة للجيش الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان هذه المعلومات خاطئة أخرى ولا أساس لها من الصحة.

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: معلومات تدعي بإسقاط طائرة مسيرة أذربيجانية كاذبة
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