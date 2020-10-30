وزارة الدفاع: معلومات تدعي بإسقاط طائرة مسيرة أذربيجانية كاذبة

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

دحضت وزارة الدفاع الأذربيجانية المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني حول إسقاط مزعوم لطائرة بدون طيار تابعة للجيش الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان هذه المعلومات خاطئة أخرى ولا أساس لها من الصحة.