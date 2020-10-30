رئيس البنك المركزي يكشف عن توقعات مستوى التضخم المالي في 2021م

باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

قال ائلمان رستموف إن مستوى التضخم المالي في أذربيجان خلال العام الجاري تتراوح عند 8ر2-3 في المائة سنويا.

أفادت أذرتاج عن رستموف رئيس مجلس ادارة البنك المركزي قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم 30 اكتوبر في باكو إن البنك المركزي يتوقع أن تكون مستوى التضخم المالي في البلد عام 2021م متراوحة بين 6ر3-4 في المائة.