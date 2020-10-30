تدمير منظومتي صواريخ "سميرتش" للعدو اللتين استخدمتا في قصف مدينتي بردعه وتارتار (فيديو)

باكو، 30 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

كشفت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية مواقع منظومتي الصواريخ من نوع "سميرتش" التابعتين للقوات المسلحة الأرمينية اللتين استخدمتا في قصف المدنيين الابرياء والبنية التحتية المدنية في مدينتي بردعه وتارتار الأذربيجانيتين.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان وحدات الجيش الأربيجاني دمرت منظومتي صواريخ "سميرتش" بنيران دقيقة في الساعة 12:55 و14:18 يوم 30 أكتوبر.

نقدم لقطات فيديو لفشل الأنظمة النفاثة.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1604064084921761592.mp4