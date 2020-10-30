مراسل أذرتاج زار قرى أغدام المنكوبة بقصف أرمينيا المدفعي المكثف اليوم

أغدام، 30 أكتوبر، أذرتاج

استهدفت قوات الاحتلال الارميني صباح اليوم 30 اكتوبر مناطق سكنية في قرى محافظة أغدام بالقصف المدفعي المكثف مما الحق أضرارا كبيرة بالبيوت والمباني الخدمية والمرافق العامة والخاصة.

زار مراسل أذرتاج الموفد الى المنطقة قرى أغدام المنكوبة بقصف أرمينيا وتفقد الظروف ميدانيا وتحدث مع السكان.

وفي قرية ساري تشوبان قال المقيم محرم حيدروف إن العدو العاجل عن مقاومة جيش أذربيجان المظفر في ساحة القتال يستهدف القرى والمسالمين بالاسلحة المدفعية. وحكى احداث صباح اليوم قائلا كنا نيام في البيت وأيقظنا مفاجئا دوي انفجار شديد قرابة الساعة 6.00 صباحا ورأيت عند الخروج الى الفناء أن صهريج المياه للشرب مثقوب واتضح أن قذيفة سقطت أمام البيت وألحقت أضرارا اكبر ببيت أخي بالقرب ومرفقه الخدمي في الفناء. ويريد العدو أن يلحق ضررا بالمسالمين العزل عن طريق اعماله الارهابية وان يخيفنا ويرعبنا ولكنهم يجب أن يعلموا أنهم لن يبلغوا مرامهم بواسطة اعمالهم الخائنة هذه.

وفي أغدام احدى اكثر القرى والمناطق السكنية المستهدفة لقصف أرمينيا الصاروخي والمدفعي قرية أحمد أقا علي ايضا حيث اصبحت القرية في صفوف المناطق السكنية التي كانت عرضة لطلقات نارية من قبل أرمينيا والحق القصف المدفعي للعدو أضرارا ببيت مقيم القرية محمد قولييف ايضا ويقول إن قريتنا اتسهدفت صباحا بالطلقات واتلفت قذيفة سقطت على مقربة من الحظيرة ماشية واصابت 10 اخرى وهدمت الخطيرة وتضرر بيتي.

واضاف ايواز الله وردييف انه لا تخيفه استفزازات العدو وزاد أن قريتنا تتعرض للطلقات والقصف يوميا كما استهدفت صباح اليوم وسقط ما يزيد عن 10 قذائف على اراضي القرية وهنا كثير من التدمير والهدم ولكن ذلك لا يقلقنا ولا نريد سوى تحقيق جيشنا ظفرا وانتصارا بتحرير اراضينا المحتلة كلها.

هذا وجدير بالذكر أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين على خلفية إصرار أرمينيا وقوات الاحتلال الأرميني الإرهابي الانفصالي على تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة عام 1993م والمرقمة بـ 822، 853، 874، 884. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.

وهاجمت قوات الاحتلال الأرميني على مواقع الدفاع الأذربيجاني عند الحدود الأرمينية الأذربيجانية في محافظة طاووس الأذربيجانية في يوليو عام 2020م باستخدام الأسلحة الثقيلة مستهدفة المناطق السكنية خاصة.

كما أقدمت على حملات واسعة النطاق على جميع طول خط المواجهة 27 سبتمبر 2020م مما أدى إلى اضطرار قوات الدفاع الأذربيجاني إلى تنفيذ حملات مضادة على قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي في اشتباكات ومعارك عنيفة اندلعت بين الطرفين. وحررت قوات الدفاع الأذربيجاني بضع قرى محتلة على طول خط الجبهة وما برحت الحرب الوطنية العظمى دائرة على طول جميع خط التماس.

وابتداء من 2 أكتوبر أقدمت أرمينيا على قصف أراضي أذربيجان خاصة المناطق السكنية البعيدة عن خط المواجهة بالصواريخ والمدفعية والقنابل العنقودية.

وما برحت عملية الحملة المضادة المسماة بالحرب الوطنية العظمى لتحرير جميع الأراضي المحتلة الأذربيجانية ضد قوات الاحتلال الأرميني الإرهابي مستمرة ليل نهار بنجاح.

وحررت مدينة جبرائيل من الاحتلال الأرميني الإرهابي في 4 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت بلدة هادروت في محافظة خوجاوند و9 قرى مجاورة لها في 9 أكتوبر 2020م.

ووقع وزيرا الخارجية للطرفين في موسكو على وثيقة وقف إطلاق النار الإنساني بمبادرة الرئيس الروسي 9 أكتوبر عام 2020م.

كما حررت 3 قرى في فضولي و5 قرى محافظة خوجاوند في 14 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان قرية في فضولي وقرية في جبرائيل و4 قرى في محافظة خوجاوند في 15 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر مدينة فضولي و7 قرى بالمحافظة من الاحتلال الأرميني في 17 اكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر منطقة جسر خدافرين القديم على نهر أراز عند الحدود مع إيران في 18 اكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 13 قرية في محافظة جبرائيل في 19 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر 6 قرى في محافظة فضولي و7 قرى في محافظة جبرائيل و5 قرى في محافظة خوجاوند و6 قرى ومدينة زنكيلان العاصمة في محافظة زنكيلان في 20 أكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 3 قرى في محافظة فضولي و5 قرى في محافظة جبرائيل وبلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان في 21 أكتوبر 2020م.

وحرر جيش أذربيجان المظفر 3 قرى في محافظة فضولي و4 قرى في محافظة جبرائيل و13 قرية وبلدة في محافظة زنكيلان في 22 أكتوبر 2020م وبذلك سيطرت أذربيجان سيطرة كاملة على حدودها مع إيران.

حرر جيش أذربيجان المظفر قريتين في خوجاوند و5 قرى في جبرائيل وقريتين في زنكيلان و4 قرى في محافظة قوبادلي في 23 أكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 4 قرى في زنكيلان و6 قرى في جبرائيل ومدينة قبادلي العاصمة و7 قرى في محافظة قوبادلي في 25 أكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر 4 قرى في زنكيلان وقرية في فضولي و5 قرى في جبرائيل و3 قرى في محافظة قوبادلي في 28 أكتوبر 2020م.

حرر جيش أذربيجان المظفر قريتين في زنكيلان و4 قرى في جبرائيل و3 قرى في قوبادلي في 30 أكتوبر 2020م.