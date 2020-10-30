باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج ستعمل منصات التعليم الافتراضية دون الحاجة الى شبكات VPN في ظل اغلاق الانترنت جزئيا في اذربيجان في ظروف الحرب. قال وزير التعليم امين امر اللايف في مؤتمر صحفي اليوم انه قد اجريت بعض الاختبارات بهذا الشأن. سيتمكن الطلاب والمدرسين من دخول منصات التعليم في المرحلة التالية.

AZERTAG.AZ : منصات التعليم الالكترونية ستعمل دون الحاجة الى شبكات VPN في اذربيجان

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