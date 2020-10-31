لجنة الصليب الاحمر النرويجي تدين قتل العامل المتطوع لجمعية الهلال الاحمر الاذربيجاني في القصف الارميني

استوكهلم، 31 اكتوبر، أذرتاج

تدين لجنة الصليب الاحمر النرويجي قتل العامل المتطوع لجمعية الهلال الاحمر الاذربيجاني نتيجة القصف الصاروخي الارميني على مدينة بردعه الاذربيجانية.

افادت وكالة اذرتاج ان لجنة الصليب الاحمر النرويجي تقول في بيان لها نشرته في موقعه الالكتروني ان مثل هذه الاسلحة يجب ألا تستخدم في الاماكن المكتظة بالسكان المدنيين. أشار مستشار لجنة الصليب الاحمر النرويجي مورتين تينسن كروكان الى ضرورة التفريق بين الاهداف المدنية والعسكرية مؤكدا ان الهجمات على المدنيين تتناقض مع أعراف الحرب.