الجيش الاذربيجاني يدمر منظومة الصواريخ "أوسا" للعدو الارميني
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:٢٤]
باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج
نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يعكس تدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو الارميني من قبل الجيش الاذربيجاني في اتجاه اغدام في الساعة 20:25 اليوم 30 اكتوبر. تقدم اذرتاج رابط الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16040832663597910963.mp4
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