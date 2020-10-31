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    الجيش الاذربيجاني يدمر منظومة الصواريخ "أوسا" للعدو الارميني

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:٢٤]

    باكو، 30 أكتوبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو يعكس تدمير منظومة صواريخ "اوسا" للعدو الارميني من قبل الجيش الاذربيجاني في اتجاه اغدام في الساعة 20:25 اليوم 30 اكتوبر. تقدم اذرتاج رابط الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16040832663597910963.mp4

     

    AZERTAG.AZ :الجيش الاذربيجاني يدمر منظومة الصواريخ "أوسا" للعدو الارميني
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