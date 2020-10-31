وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين أبدا

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

إن المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الأرمينية بشأن القصف المزعوم لخانكندي من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني منذ صباح اليوم والخسائر المادية للسكان المدنيين كاذبة وتهدف الى تفاقم الوضع.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المدنيين ويضرب فقط نقاط نيران العدو.