  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين أبدا

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٣٧]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    إن المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الأرمينية بشأن القصف المزعوم لخانكندي من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني منذ صباح اليوم والخسائر المادية للسكان المدنيين كاذبة وتهدف الى تفاقم الوضع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المدنيين ويضرب فقط نقاط نيران العدو.

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين أبدا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:٢٤]
    الجيش الاذربيجاني يدمر منظومة الصواريخ "أوسا" للعدو الارميني
    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [٠٠:١٢]
    لجنة الصليب الاحمر النرويجي تدين قتل العامل المتطوع لجمعية الهلال الاحمر الاذربيجاني في القصف الارميني
    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢١:٣٠]
    أذرتاج تناشد وسائل الإعلام الدولية بشأن الهجمات الإرهابية الارمينية على مدينة بردعه
    ٣٠.١٠.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٦]
    الناطق باسم وزارة الدفاع: الاوضاع في جميع طول الجبهة تحت سيطرة جيش أذربيجان
    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين أبدا