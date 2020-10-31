وزارة الدفاع: معلومات قصف الجيش الأذربيجاني لشوشا كاذبة
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٢٥]
باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
إن المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الأرمينية بشأن القصف المزعوم لشوشا من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني والخسائر المادية للسكان المدنيين كاذبة وتهدف الى تفاقم الوضع.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المدنيين ويضرب فقط نقاط نيران العدو.
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