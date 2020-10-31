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    وزارة الدفاع: أرمينيا تقصف بالصواريخ والمدافع محافظة أغجبدي

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قصفت القوات المسلحة لأرمينيا قرية قيام الدينلي لمحافظة أغجبدي بالصواريخ والمدافع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه لم ترد انباء عن وقوع اصابات.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: أرمينيا تقصف بالصواريخ والمدافع محافظة أغجبدي
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