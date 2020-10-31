وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يستهدف المدنيين

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

إن المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام الأرمينية بشأن القصف المزعوم لقرية قارابولاق بمحافظة خوجالي (قرية أكناخبيور لمحافظة عسكران السابقة) من قبل وحدات الجيش الأذربيجاني والخسائر المادية للسكان المدنيين كاذبة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأذربيجاني لا يطلق النار على المدنيين ويضرب فقط نقاط نيران العدو.