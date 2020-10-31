العدو يقصف محافظات تارتار وأغدام وأغجبدي
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٥:١١]
باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تعرضت أراضي محافظات تارتار وأغدام وأغجبدي للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني منذ الساعة 06:00 في 31 أكتوبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.
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