العدو يقصف محافظات تارتار وأغدام وأغجبدي

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تعرضت أراضي محافظات تارتار وأغدام وأغجبدي للقصف المدفعي من قبل جيش الاحتلال الأرميني منذ الساعة 06:00 في 31 أكتوبر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع.