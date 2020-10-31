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    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يتسلح بأسلحة وذخائر محظورة دوليا

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    إدعاءات ارمينيا حول تطبيق الذخائر الفسفورية من قبل الجيش الأذربيجاني لا أساس لها من الصحة.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية.

    تؤكد وزارة الدفاع رسميا عدم استخدام الجيش الاذربيجاني أية اسلحة وذخائر محظورة بالقانون الدولي. اضافت "ان ارمينيا مع نشر مثل هذه الاخبار الكاذبة تهدف الى إخفاء جرائم حرب ترتكبها ضد السكان الاذربيجانيين المسالمين."

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني لا يتسلح بأسلحة وذخائر محظورة دوليا
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