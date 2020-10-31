وزارة الدفاع: تدمير القوى البشرية والمدرعات للعدو
AzerTAg.az
٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥]
باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تم تدمير عدد كبير من القوى البشرية والمعدات القتالية للعدو نتيجة لضربات الجيش الأذربيجاني في النصف الأول من يوم 31 أكتوبر.
أفادت وكالة اذرتاج انه تم تدمير 3 دبابات ومنظومة صواريخ "غراد" وشاحنة محملة بالذخيرة و3 مدافع وعدد كبير من القوى البشرية التابعة لجيش الاحتلال الارميني بنيران دقيقة.
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