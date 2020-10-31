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    سياسة


    وزارة الدفاع: تدمير القوى البشرية والمدرعات للعدو

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٠٥‎]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم تدمير عدد كبير من القوى البشرية والمعدات القتالية للعدو نتيجة لضربات الجيش الأذربيجاني في النصف الأول من يوم 31 أكتوبر.

    أفادت وكالة اذرتاج انه تم تدمير 3 دبابات ومنظومة صواريخ "غراد" وشاحنة محملة بالذخيرة و3 مدافع وعدد كبير من القوى البشرية التابعة لجيش الاحتلال الارميني بنيران دقيقة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير القوى البشرية والمدرعات للعدو
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