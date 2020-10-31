وزارة الدفاع: تدمير القوى البشرية والمدرعات للعدو

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تم تدمير عدد كبير من القوى البشرية والمعدات القتالية للعدو نتيجة لضربات الجيش الأذربيجاني في النصف الأول من يوم 31 أكتوبر.

أفادت وكالة اذرتاج انه تم تدمير 3 دبابات ومنظومة صواريخ "غراد" وشاحنة محملة بالذخيرة و3 مدافع وعدد كبير من القوى البشرية التابعة لجيش الاحتلال الارميني بنيران دقيقة.