باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) تواصل وحدات القوات المسلحة لأرمينيا انزال الضربات الصاروخية والمدفعية على اراضي محافظات أذربيجان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الأرميني يقصف بلدة شيخارخ وقرية أسكيبارا لمحافظة تارتار ومركزها وقرية قيام الدين لمحافظة أغجبدي الأذربيجانية من أراضي أرمينيا.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: جيش الاحتلال الأرميني يقصف المناطق السكنية الأذربيجانية

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده