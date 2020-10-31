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    يستمر سعر النفط في الانخفاض

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٢]

    باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 37.46 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.19 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 35.79 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.38 دولار.

    AZERTAG.AZ :يستمر سعر النفط في الانخفاض
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