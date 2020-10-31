برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 37.53 دولار

باكو، 31 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 37.53 دولار بعد انخفاضه 0.12 دولار.

يشار الى انه نتيجة زيادة إنتاج النفط الخام واحتياطياته في الولايات المتحدة واستئناف إنتاج النفط بعد رفع القوة القاهرة في منشآت النفط والموانئ في ليبيا تؤثر المخاوف بشأن العرض في الأسواق على الاتجاه التنازلي لسعر "الذهب الأسود".