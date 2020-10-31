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    سياسة


    تدمير مجموعة تخريبية استطلاعية للعدو وشاحنتين عسكريتين

    ٣١.١٠.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٥‎]

    باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو يعكس تدمير مجموعة تخريبية استطلاعية للقوات الخاصة للعدو وشاحنتين عسكريتين حاولت الاقتراب من خط الدفاع للجيش الاذربيجاني. تقدم وكالة اذرتاج رابط فيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1604157177210315920.mp4

    AZERTAG.AZ :تدمير مجموعة تخريبية استطلاعية للعدو وشاحنتين عسكريتين
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