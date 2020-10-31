باكو تستضيف اجتماعا استثنائيا لرؤساء البلدان الاعضاء في غرفة التجارة والصناعة للدول التركية

باكو، 31 أكتوبر، أذرتاج

سيتم تزويد اعضاء غرفة التجارة والصناعة للدول التركية بمعلومات عن آفاق التنمية الاقتصادية الاجتماعية للاراضي الاذربيجانية المحتلة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الوطني لمنظمات ريادة الاعمال في اذربيجان ان باكو ستستضيف في 2 نوفمبر اجتماعا استثنائيا لرؤساء البلدان الاعضاء في غرفة التجارة والصناعة للدول التركية في موضوع "مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لاذربيجان". والهدف من الاجتماع هو عرض معلومات مفصلة وموسعة عن آفاق التنمية الاقتصادية الاجتماعية للاراضي الاذربيجانية المحررة من قبضة الاحتلال الارميني.

من المقرر ان ترسل غرفة التجارة والصناعة للدول التركية مساعدة انسانية الى المنطقة المجاورة لمسرح العمليات.