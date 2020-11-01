السفير ولايت غولييف: لم يكن لدى حكومة باشينيان فرصة للعملية السياسية

بودابست، 1 نوفمبر، أذرتاج

أجرى السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أذربيجان لدى المجر ولايت غولييف مقابلة مع صحيفة " Magyar Nemzet" المعروفة (انظر: https://magyarnemzet.hu/kulfold/kozel-voltunk-a-megegyezeshez-de-most-mar-nincs-mas- megoldas-8870981 /).

تفيد أذرتاج ان السفير تحدث في رده على سؤال مراسل الصحيفة عن توسيع مجالات التعاون بين أذربيجان والمجر والعلاقات الثنائية بين بلدينا والأحداث الجارية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وأشار ولايت غولييف إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع في 2014 وإلى إطلاق رحلة الطيران المباشرة بين عاصمتي البلدين ودراسة المئات من الطلاب الأذربيجانيين في الجامعات المجرية في إطار برنامج "هنغارغام" (Hungaricum) وكما أشار السفير إلى أن مجمع "مول" (MO) المجري للطاقة من مستثمرين مرموقين في أذربيجان.

قد ربطMO كل هذه العوامل بين بلدينا بشكل وثيق. ليس من المستغرب أن المجر كانت من أوائل الدول التي أعربت عن دعمها لنية أذربيجان العادلة في استعادة وحدة أراضيها عند بداية المرحلة الساخنة من الصراع الأرمني الأذربيجاني.

وفي رده على الأسئلة حول الصراع، تطرق السفير إلى مصدر الصراع وجوهره. وتحدث بالتفاصيل عن المقترحات البناءة المقدمة للجانب الأرميني خلال سنوات المفاوضات مشيراً إلى أن حكومة نيكول باشينيان لجأت إلى الاستفزازات ردا على هذه المقترحات. من خلال أفعاله، لم يترك رئيس وزراء أرمينيا الجديد أي فرصة لمواصلة العملية السياسية. وقال ولايت غولييف "السياسي لا يقول إنه لا يوجد حل دبلوماسي لهذا الصراع أو ذاك".