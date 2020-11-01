اراضي محافظتي تارتار واغجابدي تعرضت للقصف المدفعي المكثف من قبل العدو
AzerTAg.az
٠١.١١.٢٠٢٠ [١٥:٠٥]
باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج
تعرضت اراضي مدينة تارتار وبلدة شيخ آرخ وقرى قابانلي واسكي بارا وسهل آباد، كذلك قرية يوخاري قيام الدينلي لمحافظة آغجابدي للقصف المدفعي من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا في 1 نوفمبر، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.
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