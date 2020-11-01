  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    اراضي محافظتي تارتار واغجابدي تعرضت للقصف المدفعي المكثف من قبل العدو

    ٠١.١١.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

    تعرضت اراضي مدينة تارتار وبلدة شيخ آرخ وقرى قابانلي واسكي بارا وسهل آباد، كذلك قرية يوخاري قيام الدينلي لمحافظة آغجابدي للقصف المدفعي من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا في 1 نوفمبر، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

     

    AZERTAG.AZ :اراضي محافظتي تارتار واغجابدي تعرضت للقصف المدفعي المكثف من قبل العدو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١١.٢٠٢٠ [٢١:٢١]
    جيش أذربيجان يدمر القوات الخاصة التي تعد "العمود الفقري" لجيش أرمينيا تدميرا
    ٠١.١١.٢٠٢٠ [٢٠:١٨]
    اغتنام المعدات القتالية الاخرى من العدو باتجاه زنكيلان
    ٠١.١١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٧]
    المناطق السكنية في ترتر تعرضت للقصف المدفعي – صور
    ٠١.١١.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٠]
    وزارة الدفاع: أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية
    اراضي محافظتي تارتار واغجابدي تعرضت للقصف المدفعي المكثف من قبل العدو