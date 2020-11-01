باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج يواجه جيش الاحتلال الارميني النقص الحاد في التموين بالذخائر والاسلحة بسبب قيام الجيش الاذربيجاني بتدمير مستودع ذخائر المدفعية والصواريخ التابع للقوات المسلحة لارمينيا الواقع في الاراضي الاذربيجانية المحتلة. افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني دمر بالضربات الدقيقة شاحنتين عسكريتين محملتين بالذخائر والاسلحة للعدو في مساء 31 أكتوبر. تقدم وكالة أذرتاج مقطع فيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16042213303509223641.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير شاحنتين محملتين بالاسلحة والذخائر للعدو

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