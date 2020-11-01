أذربيجان: تسجيل 1175 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و614 حالة شفاء

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

سجلت 1175 حالة جديدة للاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم مع تعافى 614 شخص من هذا المرض وتوفي 10 مصابين.

أفادت أذرتاج عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 56 ألفا و444 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 44 ألفا و157 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 740 مصاب ويستمر علاج 11547 مصاب حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و 363 ألف و 539 فحص طبي وعدد الفحوص الطبية اليوم 10 الاف و632 فحص طبي.