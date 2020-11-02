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    آخر التطورات العسكرية الميدانية في ساحة المعارك

    ٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٠:١٧]

    باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

    تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني والمناطق السكنية الاذربيجانية في الاتجاهات المختلفة للقصف المدفعي والصاروخي والاسلحة المختلفة الاخرى من قبل القوات المسلحة لارمينيا على مدار اليوم الاول من نوفمبر وليلة 2 نوفمبر.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العمليات القتالية جرت اساسا في اتجاهات اغدام وخوجاوند وقوبادلي.

    أجبِر العدو المدافع على التراجع متكبدا بخسائر في صفوف جنوده وعتاده في بعض الاتجاهات في ميدان القتال. إن الاسلحة والذخائر وموارد الغذاء للعدو على وشك النفود. يعاني جيش الاحتلال الارميني من نقص الشاحنات وغيرها من الآليات العسكرية وقطع غيارها.

    دمر الجيش الأذربيجاني عددا كبيرا من القوة الحية للعدو و4 منظومات صواريخ "غراد" و10 مدافع مختلفة الانواع و3 شاحنات محملة بالذخائر و5 سيارات تابعة للجيش الارميني.

    يسيطر الجيش الأذربيجاني على ظروف العملية.

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