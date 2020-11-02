اراضي محافظتي أغدام وآغجابدي تعرضت للقصف المدفعي المكثف من قبل العدو
AzerTAg.az
٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٦]
باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تعرضت قرى محافظتي أغدام وآغجابدي للقصف المدفعي من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا ابتداء من الساعة 06:00 في 2 نوفمبر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.
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