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    اراضي محافظتي أغدام وآغجابدي تعرضت للقصف المدفعي المكثف من قبل العدو

    ٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٢:٢٦]

    باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تعرضت قرى محافظتي أغدام وآغجابدي للقصف المدفعي من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا ابتداء من الساعة 06:00 في 2 نوفمبر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :اراضي محافظتي أغدام وآغجابدي تعرضت للقصف المدفعي المكثف من قبل العدو
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