باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) استهدفت وحدات الاحتلال الارميني مواقع الدفاع الاذربيجاني عند الحدود الارمينية الاذربيجانية الدولية باستخدام المدافع وقاذفات الهاون والقنابل والاسلحة الثقيلة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أن العدو اطلقت النيران المكثفة خلال فترات مختلفة ليلة 2 نوفمبر على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في محافظات قازاخ وطاووس وداشكسن من مواقعه المرابطة في محافظات نيمبريان وبرد وفاردينيس الارمينية.

AZERTAG.AZ : أرمينيا تنتهك وقف اطلاق النار عند الحدود الدولية

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