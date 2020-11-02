أرمينيا تجلب بشكل جماعي مرتزقة من لبنان للقتال ضد أذربيجان

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

يُجلب أرمن لبنان بشكل جماعي كمرتزقة للقتال ضد أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في مقال نشرته وكالة "رويترز".

كما ورد في المقال ان المواطن اللبناني الارميني الاصل، المدعو بوارتكس ما كان يفكر يوما ما في مشاركته في القتال في قراباغ الجبلية عندما أجبرته الازمة المالية في لبنان على الذهاب الى ارمينيا في هذا الصيف.

قال مسئول في وزارة الدفاع الارمينية ان عددا كبيرا من ممثلي الشتات الارمينية (دون تحديد عددهم) اعربوا عن رغبتهم في المشاركة في القتال ضد أذربيجان. وقال المدرب المحلي ان مئات الارمن من الارجنتن والولايات المتحدة الامريكية وغيرهما من البلدان وصلوا الى ارمينيا ليتلقوا تدريبا عسكريا هنا.

يجمع المجتمع الارميني في لبنان، التي تسكنها احد اكبر الطوائف الارمينية عددا (حوالي 140 الف شخص)، اموالا ليرسلها الى ارمينيا كمساعدات، ذلك رغم الازمة المالية السائدة في لبنان.

قال كارابيت اغاجانيان المدرب العسكري للمتطوعين المحليين والاجانب في يرفان في حديثه مع وكالة "رويترز" ان حوالي 10 لبنانيين من اصل ارميني يتدربون في معسكره. حسب كلماته، انهم جاءوا من بيروت للتوجه الى خط الجبهة بعد بدء الاشتباكات في نهاية سبتمبر. كان عدد كثير من اللبنانيين من اصول ارمينية يأتون الى يرفان من بيروت حتى قبل عدة اشهر من بدء المعارك. أما الازمة الاقتصادية في لبنان والانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت فأسرعت عملية الهجرة هذه.

من جانبه نفى الامين العام لحزب الطاشناق الارميني هاكوب بقرادونيان في حديثه مع "رويترز" وجود منظمة تسجل المتطوعين من لبنان وترسلها الى ارمينيا. وقال ان حوالي 20 شخصا جاءوا من بيروت للتسجيل. ولا يمكن ان يحدد من استعدي للمشاركة في القتال.

يجب الذكر ان احد المرتزقة اللبنانيين من اصل ارميني، مغني الاوبرا كيفورك حاجيان من مدينة عنجر لقي مصرعه في معركة في الاراضي الاذربيجانية المحتلة. يتطرق المقال الى ذلك ايضا.