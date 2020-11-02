مناقشة فرص التعاون بين مركزي البحوث في أذربيجان وقطر

باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

التقى سفير جمهورية أذربيجان في دولة قطر رشاد إسماعيلوف مع عزالدين عبد المولى القائم بأعمال مدير "مركز الجزيرة للدراسات" التابع لشبكة الجزيرة الإعلامية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفارة الاذربيجانية لدى قطر أن السفير رشاد اسماعيلوف ابلغ عزالدين عبد المولى بموقف أذربيجان العادل القائم على قواعد ومبادئ القانون الدولي والوضع نتيجة العدوان العسكري الأخير لأرمينيا على أذربيجان وكذلك الخسائر في صفوف السكان المدنيين والأضرار المادية للبنية التحتية المدنية نتيجة النيران المتعمد للمناطق السكنية الأذربيجانية البعيدة عن منطقة الصراع من قبل أرمينيا حوّلت الإرهاب إلى سياسة دولة.

كما نوقشت فرص التعاون بين مركزي البحوث في أذربيجان وقطر.