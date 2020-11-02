باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج كتب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حسابه الرسمي في تويتر ان الجيش الاذربيجاني المظفر حرر قرى تشابراند وحاجي اسحاقلي وقوشا بولاق في محافظة جبرايل وقريتي داره كيلاتاغ وبويوك كيلاتاغ في محافظة زنكيلان وقرى ايشيقلي ومرادخانلي وميلانلي في محافظة قوبادلي من وطأة الاحتلال. عاش الجيش الاذربيجاني! قراباغ هي أذربيجان!

AZERTAG.AZ : الجيش الأذربيجاني يحرر عدة قرى في محافظات جبرايل وزنكيلان وقوبادلي

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