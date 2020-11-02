باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ادت فعاليات جيش أذربيجان في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة إلى تدمير 4 منظومات صواريخ "غراد" "بي أم-21". تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن تدمير تلك الصواريخ. https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16043173382363247107.mp4

AZERTAG.AZ : تدمير 4 منظومات صواريخ "غراد" لجيش الاحتلال الأرمني (فيديو)

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