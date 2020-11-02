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    سياسة


    تدمير 4 منظومات صواريخ "غراد" لجيش الاحتلال الأرمني (فيديو)

    ٠٢.١١.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 2 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    ادت فعاليات جيش أذربيجان في الاتجاهات المختلفة من خط الجبهة إلى تدمير 4 منظومات صواريخ "غراد" "بي أم-21".

    تقدم وزارة الدفاع مقطع فيديو عن تدمير تلك الصواريخ.

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16043173382363247107.mp4

    AZERTAG.AZ :تدمير 4 منظومات صواريخ "غراد" لجيش الاحتلال الأرمني (فيديو)
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